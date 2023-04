Lublin. Chcesz pomagać przy letnich imprezach? Jest okazja

Zainteresowani będą mogli wesprzeć medialne i promocyjne cztery festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie: Noc Kultury (3/4 czerwca 2023), Wschód Kultury – Inne Brzmienia (6–9 lipca 2023), Carnaval Sztukmistrzów (27–30 lipca 2023) oraz Re:tradycja – Jarmark Jagielloński (18–20 sierpnia 2023).



Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy. Jedni będą zajmować się reportażem fotograficznym pod okiem Ignacego Tokarczyka, drudzy poprowadzą festiwalowe social media (mentorka grupy - Agata Wiatr).



Od przyszłych Medialnych Wolontariuszy Warsztaty Kultury w Lublinie wymagają aktywnego udziału w cyklu warsztatowym (maj/czerwiec 2023) oraz pełnej dyspozycyjności czasowej w trakcie festiwali (czerwiec-sierpień 2023).



- Wolontariusze będą mieli okazję być w samym środku największych wydarzeń kulturalnych w mieście. Zdobędą nowe kompetencje medialne i cyfrowe, nabiorą doświadczenia pod okiem profesjonalistów, rozwiną pasje i zainteresowania, nauczą się skutecznej pracy w grupie oraz poznają nowych ludzi i będą się świetnie bawić - zachęcają Warsztaty Kultury.



Rekrutacja potrwa do 16 kwietnia. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Warsztatów Kultury. Zakwalifikowanie się do projektu zostanie potwierdzone do 21 kwietnia.