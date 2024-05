Prawdziwi wojownicy o codzienność mają swoje miejsce

- Naszym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania społecznego na miarę posiadanych możliwości, a także rozwój lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia- mówi Justyna Kosowska, specjalista ds. rehabilitacji społecznej.

- Podstawową formą terapii, jaka stosowana jest w naszym Warsztacie, jest terapia zajęciowa. Oznacza to, że uczestnicy pracują w 7 pracowniach: poligraficzno-komputerowej, pamiątkarskiej, introligatorskiej, gospodarstwa domowego, krawieckiej i prac ręcznych, rękodzieła, porządkowo-dekoratorskiej, w których poznają techniki wykonywania różnych przedmiotów oraz możliwości świadczenia usług w zakresie tematyki konkretnej pracowni - dodaje Kosowska.

Pani Ewelina jest mamą szesnastoletniego Bartka, chorującego na mózgowe porażenie dziecięce- kończynowe. Kobieta jest szczęśliwa, że jej syn może uczestniczyć w warsztatach. Uważa, że jest to dla niego szansa na lepszą przyszłość i życie. Syn dzięki, tym zajęciom rozwija się społecznie.

- W chwili obecnej nie ma barier i ograniczeń, które były parę lat temu. Człowiek z niepełnosprawnością, który ukończył szkołę podstawową skazany był na opiekę rodziców w domu. Teraz może się rozwijać, kształcić, budować swoje umiejętności, a także rozwijać talenty. Dodaje to wartości takiemu człowiekowi- podkreśla zachwycona pani Ewelina.

Bartek pomimo fizycznych przeszkód z jakimi zmaga się na co dzień, jest prawdziwym wojownikiem. Pilnie się uczy, historia, infrmatyka i angielski to jego koniki. W przyszłości chce zostać informatykiem i zwiedzić Japonię. - Lubię angielski, historię, biologię i oczywiście informatykę. Marzę by zostać informatykiem albo historykiem. Marzeń mam dużo, postaram się je zrealizować- mówił Bartek.

Oprócz zajęć w pracowniach warsztat oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne i ruchowe prowadzone przez psychologa, specjalistę ds. rehabilitacji społecznej oraz fizjoterapeutę i edukatora zdrowia.