Ważna ulica w Lublinie gotowa do przebudowy. Powstaną nowe mosty

Wpłynęło 10 ofert, ale najtańsza była ta od firmy z Lubartowa (65 mln zł). Pierwsze prace mają ruszyć latem. Wtedy też kierowców czekają utrudnienia w ruchu. „Dzięki przedsięwzięciu usprawniony zostanie ruch i poprawi się obsługa komunikacyjna dzięki wyznaczeniu buspasów” - przekonują urzędnicy z lubelskiego ratusza.

Wykonawca ma 2 lata na wszystko, czy na roboty i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie drogi.

Prace obejmą 850-metrowy odcinek od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wysokości zjazdu na teren galerii handlowej VIVO. Projekt zakłada odtworzenie istniejącego przebiegu al. Unii Lubelskiej z wprowadzeniem dodatkowej jezdni obsługującej tereny położone po zachodniej stronie drogi (m.in. parkingi przed Targiem pod Zamkiem). Poza tym, przebudowy doczeka się ul. Zamojska na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Stolarskiej oraz ul. Stolarska i Przemysłowa w zakresie placów do zawracania. W ramach inwestycji, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Zamojską i na przejściu dla pieszych na wysokości Targu pod Zamkiem będzie modernizowana. Do tego niezbędna rozbiórka i budowa nowych dwóch mostów nad rzeką Bystrzycą. Drogowcy przebudują też oświetlenie drogowe, a piesi i rowerzyści skorzystają z nowych chodników i ścieżek rowerowych.

Docelowo pojawi się tam ponad 200 nowych drzew oraz 5,5 tys. krzewów i 300 m kwadratowych traw ozdobnych.

Z kolei elementy transportowe dotyczą głównie przebudowy trakcji trolejbusowej oraz budowy przyłączy dla punktów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i biletomatów.

Inwestycja będzie dofinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.