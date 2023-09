Więcej kasy dla lubelskich rad dzielnic. Jak ją wykorzystają na Konstantynowie?

Na ostatnim posiedzeniu rady dzielnicy przedstawiono plan wydatków z miejskiej puli na drobne prace modernizacyjno-remontowe i inne lokalne zadania. Przypomnijmy, że w przyszłym roku ta kwota wzrośnie ze 170 tys. zł do 300 tys. zł. Zostało to już uwzględnione w ogłoszonych w ubiegłym tygodniu założeniach do przyszłorocznego budżetu Lublina.

- To bardzo dobra wiadomość. Przy rosnących kosztach inwestycji pozwoli nam to realizować nasze cele i da nam większe pole do popisu. Już uwzględniliśmy tę zmianę w naszych przyszłorocznych planach – mówi Tomasz Pękala, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Konstantynów.

I dodaje: - To na razie wstępny zarys, ale modyfikacje będą możliwe po rozmowach i uzgodnieniach z mieszkańcami. Czekamy na głosowanie w budżecie obywatelskim, gdzie zgłosiliśmy dwa projekty dotyczące dokończenia remontu ul. Namysłowskiego i wymiany nawierzchni na ul. Borelowskiego. W zależności od wyników, któreś z tych zadań będziemy też chcieli wykonać w ramach rezerwy.

Przewodniczący zapowiada, że w przyszłym roku na pewno zostaną przeprowadzone prace na ul. Błońskiego. To niewielka, ślepa uliczka w osiedlu domków jednorodzinnych w okolicy skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino. – Od dawna o jej dokończenie zabiegali mieszkańcy. Pozostał tam nieutwardzony fragment ulicy. Planujemy wykonać tam nową nawierzchnię i remont chodnika – mówi Pękala.

Z puli z rezerwy celowej w przyszłym roku mają być także zorganizowane dwa dzielnicowe wydarzenia. Chodzi o coroczny piknik sportowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 57 przy ul. Krasińskiego oraz mający odbyć się w tym samym miejscu festyn historyczno-wojskowy w 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Wśród innych zadań, jakie rada dzielnicy chce wykonać z otrzymywanych od miasta pieniędzy do końca trwającej do 2027 roku kadencji, są także remonty ulic Szwoleżerów i Jankowskiego oraz chodników przy ul. Ułanów i Romanowskiego. W planach jest także budowa oświetlenia ulicy Namysłowskiego, w jej części z wjazdem od ul. Balladyny.