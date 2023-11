Darmowa cytologia i mammografia również dla starszych kobiet

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące korzystania z refundowanych badań profilaktycznych. Od tego miesiąca z darmowej mammografii mogą korzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Do tej pory świadczenie obejmowało kobiety w wieku 50-69 lat. Badanie jest w pełni bezpłatne i w ramach programu NFZ można wykonać je co dwa lata. W połowie października, podczas festiwalu Breast Fest, dr Katarzyna Sędłak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie opowiedziała nam, jak istotna jest rola badań profilaktycznych, jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu nowotworu piersi.

- Jeżeli poddajemy się temu, co jest zalecane, czyli samobadaniu, USG dla kobiet młodych i mammografii dla kobiet dojrzalszych to moglibyśmy dążyć do całkowitego wyleczenia praktycznie wszystkich nowotworów piersi. Samobadanie powinno być wykonywane co miesiąc, USG co roku i mammografia też co roku. Na NFZ mammografia jest co dwa lata, ale my chirurdzy i onkolodzy zalecamy wykonywać ją co roku. Jeżeli zmiana jest mała, jeszcze nie wyczuwalna w samobadaniu to możemy leczyć oszczędzająco, czyli nie usuwać całej piersi. Możemy pacjentkę poddać radioterapii, operacji i np. hormonoterapii i pozostawić chorą z bardzo dobry efektem estetycznym, czyli rekonstruować pierś, a chora może nie wymagać chemioterapii – mówi dr n. med. Katarzyna Sędłak z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Zmiany w refundowaniu badań dotyczą również profilaktyki raka szyjki macicy. Badania cytologiczne do tej pory mogły wykonywać kobiety w wieku 25-59 lat. Od początku tego miesiąca z darmowych badań skorzystają osoby w wieku od 25 do 64 roku życia. Jak wspomniał nam prof. Rafał Tarkowski z USK nr 1 podczas tegorocznego Marszu Różowej Wstążki, nowotwory piersi oraz ginekologiczne są niestety w dalszym ciągu dla niektórych kobiet powodem do wstydu.

- Piersi i nowotwory narządów płciowych trochę cierpią na profilaktyce i edukacji. Dzieje się tak ze względu na to, że nadal w niektórych grupach są tematem tabu, są czymś wstydliwym. Ważne jest, aby zgłaszać się do lekarza, bo prawie każdy wcześnie wykryty nowotwór jest uleczalny – mówi prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski, kierownik Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

NFZ przypomina, że cytologię powinno wykonywać się co trzy lata lub co roku, w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka tzn. u kobiet zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka. Rak szyjki macicy wykryty we wczesnym stadium jest uleczalny w 99 proc.