Wielka atrakcja i świetny biznes. Lumina Park w Lublinie znowu działa [godziny otwarcia i ceny biletów]

Od czwartku można zwiedzać Lumina Park w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Tegoroczna wystawa jest zatytułowana „Tajemniczy Ogród”. – To zupełnie nowe ekspozycja, o wiele większa niż rok temu – mówi Jan Szagdaj, prezes spółki Lumina.

Rzeźby ledowe w 95 procentach są nowe. Najwyższa ma około 5 metrów wysokości – to Ciastek ze Shreka. Są też zwierzęta i inne postacie bajkowe. Cała trasa wzdłuż której znajdują się kolejne figury liczy około kilometra. Ekspozycja ma w sumie 200 tysięcy punktów świetlnych, do stworzenia których zużyto 25 kilometrów kabli.

– Scenariusz i pomysł powstawał tutaj. Wszelkie instalacje, które tutaj są, są inspirowane naszą przyrodą – podkreśla Grażyna Szymczak, dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS. Zwraca też uwagę na walor edukacyjny parku. Przy niektórych rzeźbach pojawiają się podświetlone informacje na temat drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu. – Zapraszamy na rekreację i wypoczynek, na miło spędzony czas. Ale też chcemy w taki nienachalny i delikatny sposób pouczyć o przyrodzie – dodaje Grażyna Szymczak.

W kontekście kryzysu energetycznego, prezes firmy Lumina przekonuje, że mimo swoich rozmiarów, park iluminacji nie zużywa dużo prądu. – To jest około 25 kilowatogodzin. A przeciętna restauracja zużywa 60 kilowatogodzin. Podczas jednego meczu na Stadionie Narodowym zużywa się tyle prądu, że możemy nasz parking iluminacji zasilić na trzy miesiące – wylicza Jan Szagdaj.

Inną sprawą o której wspomniała sama dyrektor ogrodu, jest dobrostan zwierząt. Bo w Ogrodzie Botanicznym mieszkają m.in. borsuki, czy wiele gatunków ptaków.

– Nie świecimy tak, żeby to było światło bardzo intensywne. Nie dajemy dźwięku, który miałby przeszkadzać. O to też ja miałam pewne obawy, myślę że środowisko obrońców przyrody również – przyznaje Grażyna Szymczak.

Czy zatem zwierzętom światła i dźwięki w ogóle nie przeszkadzają? – Nie zauważyliśmy, żeby w jakiś sposób to zaszkodziło. Nie zaszkodziło roślinom, nie widzimy tego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to może będzie widać w perspektywie kilku lat. Ale myślę, że nie. Zwierzęta wyniosłyby się pewno, a nie wyniosły się. Dlatego absolutnie jestem spokojna o przyrodę – zapewnia dyrektor Ogrodu Botanicznego.

Sukces frekwencyjny

– Nie spodziewałem się, że ten znakomity pomysł związany z zagospodarowaniem przestrzeni Ogrodu Botanicznego UMCS w okresie jesienno-zimowym spotka się z tak dużym, pozytywnym odbiorem – mówi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Bo tradycyjnie był to okres, w którym Ogród Botaniczny zapadał trochę w zimowy sen. Po raz pierwszy zmieniło się to rok temu, kiedy przez miesiące jesienno-zimowe ogród odwiedziło 60 tysięcy osób. To niemal drugie tyle ile każdego roku odwiedza ogród od wiosny do jesieni. W tym sezonie letnim „Botanik” odwiedziło około 70 tysięcy osób.

– Spółka Lumina w tym roku bardzo się rozwinęła, dwa lata temu stworzyliśmy jeden park iluminacji we Wrocławiu, w zeszłym roku były to cztery parki. W tym roku rozwinęliśmy się na kolejne trzy lokalizacje w trzech różnych krajach. Tych klejnotów w koronie mamy teraz siedem i bardzo się cieszymy, że jednym z nich jest nasz wspólny projekt w Ogrodzie Botanicznym – chwali się prezes Szagdaj.

Jak informuje rzecznik UMCS Aneta Adamska, uczelnia wynajmuje firmie fragment Ogrodu Botanicznego. Lumina ponosi koszty utworzenia atrakcji oraz jej obsługi i utrzymania w czasie funkcjonowania. Pracownicy Ogrodu Botanicznego współuczestniczą w utrzymaniu porządku, a Lumina płaci za zużyty prąd oraz miesięczną, ustaloną i zapisaną w umowie kwotę za użytkowanie terenu. Całość wpływów z biletów trafia na konto firmy Lumina. W poprzednim sezonie, gdy tylko wybuchła wojna w Ukrainie, Lumina przeznaczyła wszystkie przychody z biletów w ostatni weekend działania na rzecz ukraińskich studentów UMCS. Było to 31 tysięcy złotych.

– W tym roku przeznaczamy złotówkę z każdego napoju, który sprzedajemy u nas, na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie – zapowiada Jan Szagdaj.