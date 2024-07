Wielki brat patrzy. Policjanci sprawdzali kierowców za pomocą drona

We wtorek policjanci z Komendy Miejskiej Policji we współpracy z komendy wojewódzkiej prowadzili na lubelskich drogach kontrole bezpieczeństwa kierowców. Do kontroli policjanci wykorzystywali policyjnego drona.

– Pod czujnym okiem policjantów znaleźli się kierujący pojazdami ciężarowymi oraz busami i autobusami. Podczas działań funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na stan techniczny, w tym między innymi układów hamulcowych, kierowniczych, oświetlenia ciężarówek i właściwego oznakowania – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik lubelskiej policji.

Obserwując drogi ekspresowe, policjanci rejestrowali przede wszystkim wyprzedzanie ciężarówek, jazda bez pasów czy przekroczenie prędkości.

Łącznie skontrolowanych zostało 150 kierowców, a 50 miało coś na sumieniu.

– 5 przypadków dotyczyło wyprzedzania ciężarówką na drodze ekspresowej. Kolejnych 5 przewinień to jazda bez pasów bezpieczeństwa. Niezmiennie większość kontroli wiązała się z przekroczeniem dozwolonej prędkości – informuje Gołębiowski.

Gołębiowski przypomina także, że za niezgodne z przepisami wyprzedzanie ciężarówką na drodze ekspresowej grozi 1000 zł mandatu i 8 punktów karnych.