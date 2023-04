Woonerfy w Lublinie idą na półkę. "Były piękne wizualizacje i nic za tym nie poszło"

– Prace przy ul. Lubartowskiej rozpoczęły się pod koniec lutego. Do tej pory dotyczyły przede wszystkim branży drogowej. Misy istniejących drzew zostały rozbrukowane i powiększone, co poprawiło warunki życia rosnących w tym rejonie 55 drzew. Wykonano również nowe rabaty, w których posadzono jesiony. W ubiegłym tygodniu ruszyło także sadzenie ponad 1600 róż okrywowych 'Short Track'. Realizacja nasadzeń to projekt D-25 Budżetu Obywatelskiego 2022 – Zielone Śródmieście, realizowany przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin – to fragment komunikatu prasowego lubelskiego Ratusza.

Urzędnicy informują o realizacji jednego z projektów wybranych w budżecie obywatelskim, którego autorzy chcieli bardziej zielonego śródmieścia. W tym samym komunikacie urzędnicy dodają, że „trwa również zazielenianie ul. Królewskiej”. Tam zaplanowano posadzenie dziewięciu klonów srebrzystych. Będą otoczone setką 100 róż okrywowych.

To nie pierwsza taka informacja o zazielaniu Lublina.

Jednak plany dotyczące centrum były znacznie poważniejsze. Jesienią 2021 r. Ratusz przedstawił swoje zamiary co do ulic: Szambelańskiej, Zielonej, Gilasa, Przechodniej i odcinka ul. Staszica. Zmiany miały być bardzo poważne, bo na każdej z ulic miała być wymieniona nawierzchnia i miało być bardziej zielono. Nie chodzi wyłącznie o drzewa, ale kwiaty i zioła. Miały powstać „pachnące ścieżki”.

Uwagę jednak przykuwał inny element tego planu. Urzędnicy z Lublina chcieli, żeby te ulice zamieniły się w woonerfy. To ulice, na których najważniejsi są piesi i rowerzyści. To ulice, na których ruch samochodowy jest bardzo ograniczony, a taka np. Zielona miałaby być połączeniem zielonego deptaka i dużego chodnika.