WOŚP 2023 Z jednego sklepu ich wyprosili. Poszli do drugiego

– Ludzie okazują nam wsparcie nie tylko wrzucając pieniądze do puszki, ale też zapraszają nas na coś ciepłego do picia, abyśmy mogli się ogrzać. To bardzo miłe – mówi Marysia.

Ale nie wszyscy przyjmują ich miło.

– Nie wszędzie jesteśmy miło widziani. Zostaliśmy wyproszeni z jednej galerii. Na szczęście pozytywne nastawionych jest dużo więcej – podkreśla Marysia.

– Mundur sprawia, że ludzie darzą nas większym zaufaniem. To bardzo pomaga w zbiórce – dodaje Piotr.