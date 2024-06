Wpadł, bo wybrał się na stand up

W piątek, policja zabezpieczająca wieczorny występ została poproszona przez ochronę o interwencję po tym, jak jeden z widzów był agresywny i wszczynał awanturę.

- Funkcjonariusze od razu przystąpili do działania i obezwładnili agresora. W trakcie legitymowania okazało się, że to 30-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym z powodu włamań. Dodatkowo poszukiwali go funkcjonariusze z Piaseczna do prowadzonej sprawy kradzieży – informuje Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Dodatkowo, mężczyzna był nietrzeźwy. Pobrano od niego również krew do badań na obecność narkotyków. 30-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi rok.