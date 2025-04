„Współczesne Media”: czy cyfryzacja zniszczy dziennikarstwo?

Lublin ponownie stał się centrum refleksji nad kondycją współczesnego dziennikarstwa i przemianami świata mediów. Przez dwa dni (10-11 kwietnia) badacze z całej Polski spotkali się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, by wspólnie analizować wyzwania stojące przed branżą – od redefinicji roli dziennikarza, przez wpływ nowych technologii, aż po potrzebę gruntownej reformy mediów publicznych. Konferencja „Współczesne media” już po raz 16 zgromadziła naukowców i praktyków stając się jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu akademickim dla środowiska medioznawczego:

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Dziennikarstwa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Nad jego przebiegiem czuwały przewodniczące konferencji – prof. dr hab. Iwona Hofman oraz dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS – które nie tylko koordynują przygotowania organizacyjne, lecz także co roku samodzielnie ustalają zakres tematyczny poszczególnych edycji. W tym roku dyskutowano na temat “Instytucje medialne i ich tekstowe reprezentacje”:

Szczególny nacisk położono na kwestie związane z profesjonalizacją zawodu, utrzymaniem jakości dziennikarstwa w dobie dominacji influencerów i przejawianiu się sztucznej inteligencji, oraz koniecznością regulacji statusu dziennikarza. Wśród tematów znalazła się również rola mediów lokalnych i regionalnych, które – zdaniem uczestników – powinny zachować swoją tożsamość, misję społeczną i niezależność mimo dynamicznych zmian w krajobrazie informacyjnym.

Czy media lokalne i regionalne mają szansę przetrwać w erze cyfryzacji i dominacji mediów społecznościowych, które dziś kształtują opinie społeczne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej?

– Według mojej opinii, lokalne media mają szansę przetrwać, choć ich liczba może się zmniejszyć. Zwłaszcza małe, jednoosobowe portale mogą mieć problem, szczególnie jeśli próbują utrzymywać się wyłącznie z działalności medialnej. Z drugiej strony, media publiczne, jak te należące do Polska Press, mają większe szanse, by sobie poradzić w tej nowej rzeczywistości. Największymi zagrożeniami ze strony nowych mediów to: uproszczony, często clickbaitowy charakter informacji, brak pogłębionych treści, a także fakt, że nie wiadomo, kto tworzy te treści. Dla odbiorców są one atrakcyjne, bo przyciągają uwagę chwytliwymi nagłówkami, ale dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych oznacza to utratę widowni i wpływu – zauważa uczestnik wydarzenia Adam Skowron mgr psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.