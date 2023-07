Współpracują z artystami z całego świata. Lublin docenił znane małżeństwo

Wypadek śmigłowca w Białej Podlaskiej. Powstaje raport, ale i tak będzie tajny

Specjalny zespół wciąż bada sprawę wypadku śmigłowca, do którego doszło w marcu na terenie jednostki wojskowej w Białej Podlaskiej. Na koniec powstanie raport, ale nie będzie on podany do publicznej wiadomości.