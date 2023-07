Wspomnienia więźniów Konzentrationslager Lublin. „Byliśmy zamknięci jak zwierzęta”

Józef Psiuk pochodzi z Aleksandrowa koło Biłgoraja. Jego wieś została spacyfikowana w czasie wojny w 1943 roku. Miał wtedy 5 lat. Do KL trafił z całą rodziną bliską i dalszą.

– Przywieźli nas pociągami, byliśmy zamknięci jak zwierzęta. Na początku trafiliśmy do miejsca zwanego łaźnią, kazano rozebrać się nam do naga. Te zdarzenia nie dla jednego młodego były traumą, bo widzieli swoich rodziców, rodzeństwo nago – ja też. Po umyciu sadzano nas na taborety i obcinano do zera włosy maszynkami. Pilnowali nas Niemcy. Moja mama znała niemiecki, bo przez 1,5 roku była na robotach u Niemców. Stamtąd udało jej się uciec z koleżankami. Ledwo wróciła i od razu nas spacyfikowali – wspominał były więzień.

– Pamiętam, że jak byłem głodny często patrzyłem w stronę ogrodzenia. Rósł przy nim taki piękny duży rabarbar. Myślałem wtedy: a pojadłbym. Zdarzało się, że po apelu chodziliśmy z dziećmi pojeść trawy, jeśli taka wyrosła. Nie siedzieliśmy w obozie latami, trzy miesiące jak ktoś wytrzymał i przeżył to był cud – opowiadał starszy pan.