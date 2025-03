Na ulicy Zuchów w Lublinie mieści się szkoła podstawowa nr 21. W czwartek (6 marca) placówka otworzyła swoje drzwi dla rodziców i przyszłych uczniów, by mogli bliżej zapoznać się z ofertą edukacyjną.

Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami przygotowali moc atrakcji. W programie znalazły się m.in. podróże po różnych krajach i baśniowych światach, zabawa w dżungli, multimedialne gry i zabawy oraz występy szkolnego chóru. Najmłodszych po szkole oprowadzali sami uczniowie ze starszych klas.

- Nauczyciele w szkole są bardzo mili i podoba mi się także wystrój. Jest też dużo zajęć pozalekcyjnych. Ja na przykład chodzę na zajęcia z koszykówki i bardzo mi się tam podoba - mówiła Zuzia z klasy 6 C.

- To bardzo fajna rzecz, że można uczyć młodszych i pokazywać jak wygląda życie szkoły. My też kiedyś byliśmy takimi osobami i pamiętamy, jaka to była frajda jak inni uczniowie nas oprowadzali - mówili zgodnie uczniowie.

Rodzice mogli udać się do punktu konsultacyjnego, gdzie uzyskali odpowiedzi na wszystki pytania związane z tegoroczną rekrutacją do szkoły podstawowej. Na nurtujące rodziców pytania odpowiadał także sam dyrektor.

- Jesteśmy szkołą, która cały czas się rozwija i dba o bezpieczeństwo i edukację uczniów. Oprócz klasy pierwszej mamy także oddział przedszkolny dla sześciolatków - mówi dyrektor szkoły Dariusz Bodak.

Szkoła zachęca bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rozwijających pasje dzieci. W SP 21 od 2013 roku są tzw. klasy profilowane, gdzie uczniowie mogą rozwijać się w kierunku sportowym - siatkówce. Najpierw te zajęcia były dla klas straszych, teraz mają je już także uczniowie klas trzecich, a w planach są zajęcia dla pierwszaków.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych podlegających pod Miasto Lublin rozpoczęła się 3 marca i potrwa do 14 marca w przypadku przedszkoli oraz 17 marca w przypadku klas I szkół podstawowych. W przypadku szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja, czyli pierwsze do szkół przyjmowane są dzieci mieszkające w obwodzie danej placówki. Rodzice, którzy chcieliby zapisać dziecko do innej szkoły, muszą poczekać do 25 marca, kiedy to rozpocznie się proces rekrutacji do placówek dysponujących wolnymi miejscami.