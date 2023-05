Wybitny piłkarz zostanie patronem Areny Lublin? Chciałby tego prezes Omegi

Radni krytycznie o innym radnym "Kultura wypowiedzi i ubioru na sesji obowiązuje"

Brak szacunku do urzędnika i nieodpowiedni strój. Z takimi uwagi na ostatniej sesji ze strony kolegów, spotkał się radny Marek Dzyr ze Zjednoczonej Prawicy. On sam nie ma sobie nic do zarzucenia.