Wybory prezydenckie. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę

- Rekordowy wynik Sławomira Mentzena i Konfederacji w całej w Polsce. Można powiedzieć, że z wyborów na wybory te wyniki rosną diametralnie. W tym przypadku w porównaniu do roku 2023, czy też do wyborów europarlamentarnych, ale również w porównaniu do wyników prezydenckich’2020, jest to wzrost z około półtora miliona do prawie trzech milionów głosów w całej Polsce. Na Lubelszczyźnie wynik jest szczególnie dobry. Na drugim miejscu w skali Polski pod względem poparcia dla Sławomira Mentzena znajduje się powiat łęczyński. To jest 21,17 proc. Natomiast mamy takie miejscowości, takie gminy, gdzie wynik dochodził do 25 proc. To jest Puchaczów w powiecie łęczyńskim, to jest Abramów w powiecie lubartowskim, i inne powiaty utrzymujące się na średniej około 16-18 procent poparcia. W powiecie świdnickim - Rybczewice powyżej 20 proc., Trawniki również. Więc te miejscowości, gdzie mamy silne kadry, też wskazują na to, że te wyniki są właśnie tam bardzo istotne.

Co dało taki sukces?

- Myślę, że kwestia Bogdanki, Puchaczowa, ale również aktywność samego kandydata. Byliśmy na spotkaniu ze związkami i założyliśmy zespół parlamentarny do spraw obrony Bogdanki z mojej inicjatywy. Myślę, że to też procentuje, bo docieramy z przekazem do wyborców, w tym przypadku górników, którzy mają dość już szaleństwa Zielonego Ładu. Chcą dalej pracować, chcą dalej wydobywać węgiel i te postulaty Sławomira Mentzena, mówiące o normalności, o tym, że Polska powinna się obudzić z takiego naśladownictwa bez refleksji krajów Unii Europejskiej są jednak właściwe. Polacy chcą normalności, chcą, aby gospodarka była oparta między innymi na węglu, na tradycyjnych zasobach, a nie tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Polacy przejrzeli na oczy i widzimy, że poparcie środowisk prawicowych, konserwatywnych rośnie i to rozbicie duopolu PiS-u i Platformy na Lubelszczyźnie właśnie ma miejsce, bo bardzo często Sławomir Mentzen plasował się na drugiej pozycji za kandydatem Nawrockim, więc to dobra perspektywa na przyszłość.

Dla nas procentuje budowanie struktur. Bardzo dużo osób zapisuje się w tej chwili do partii Nowa Nadzieja, którą reprezentuję i mamy w tej chwili dosłownie drastyczny przyrost kandydatów. Na poziomie lokalnych szczebli to dosłownie od wyborów już ponad 100 osób zapisało się jako kandydaci. Więc rośniemy w siłę, przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych, samorządowych, kiedy by one nie były.

Liczycie na wcześniejsze wybory?

- Różne głosy chodzą, czy wybory parlamentarne będą przyspieszone, czy też nie, ale nawet jeśli nie będą, to rośniemy w siłę i przede wszystkim zbroimy kadry, tak aby spokojnie, komfortowo wystawić listy we wszystkich powiatach, tak jak to już robią największe partie polityczne.