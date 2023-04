Wyjątkowa szkoła w Lublinie "Jedyna taka w regionie"

Placówka istnieje od 1993, a więc funkcjonuje już 30 lat i prezentuje bogatą ofertę edukacyjną. Kształci uczniów w zawodach, m.in. kucharz, cukiernik, fryzjer, elektryk, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik samochodowy, blacharz, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz, krawiec oraz kelner.

– Nasza szkoła jako jedyna w regionie przedstawia tak bogatą ofertę edukacyjną. Kształcimy aż w osiemnastu kierunkach. Nowością w tegorocznej rekrutacji są dwa nowe kierunki:kelner i krawiec. Planujemy w roku szkolnym 2023/2024 utworzyć pięć klas po 20-30 osób. Obecnie w szkole uczy się ok. 300 uczniów w różnych specjalizacjach. Współpracujemy z wieloma czołowymi firmami z wielu branż m. in.: w branży motoryzacyjnej - Sabat, Auto-Remont Lipert, w branży gastronomicznej - Bracia Mazur, Restauracja Koncertowa, Restauracja Przystań. Uważam, że nasi absolwenci są bezkonkurencyjni i bardzo dobrze przygotowani do zawodu, o czym świadczy zatrudnienie uczniów w wielu znaczących na rynku firmach – mówi Magdalena Honig-Michalak, dyrektora szkoły.

Uczniowie wiedzę teoretyczną zawodową zdobywają w szkole, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się na podstawie indywidualnych umów w zakładach pracy. Nauka praktyczna odbywa się w wyznaczone dni tygodnia (dwa lub trzy w tygodniu).

– Uczę się w klasie drugiej o profilu fryzjer. Stylizacja włosów to moja pasja. Zależy mi na dobrym przygotowaniu do zawodu gdyż wiąże przyszłość z branżą fryzjerską – mówi Adrian.

Szkoła oferuje również pakiet bezpłatnych kursów: barbera, stylizacji paznokci, kosmetyczny, obsługi wózków widłowych, spawacza, baristy, masażu, makijażu i przydłużania rzęs, obsługi kasy fiskalnej, dający uprawnienia do obsługi pomp i wentylatorów oraz klimatyzatorów, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Nauka w szkole kończy się egzaminem zawodowym lub egzaminem czeladniczym.