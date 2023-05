Za godzinę zaczyna się matura 2023. Ostatni moment na zebranie myśli

Aby zdać tegoroczny egzamin dojrzałości trzeba przystąpić do egzaminów pisemnych z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego, do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (uzyskując minimum 30%) oraz przystąpić do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W samym Lublinie do matury przystąpi ponad 4200 uczniów lubelskich szkół średnich.

– Drodzy Maturzyści i Maturzystki, życzę Wam, aby egzamin dojrzałości, do którego przystępujecie był satysfakcjonującym zwieńczeniem Waszej kilkuletniej edukacji, a zarazem z sukcesem otwierał nowy etap życia. Wierzę, że dzięki swojej pracy, a także zaangażowaniu nauczycieli oraz wsparciu rodziców, jesteście przygotowani do podjęcia tego wyzwania, posiadacie wiedzę, a także determinację by realizować swoje plany i marzenia o przyszłej nauce i życiu zawodowym. Trzymam za Was kciuki – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Uczniowie dobrze poradzą sobie na maturze — twierdzą poloniści z Lublina. Od tego roku egzamin dojrzałości przyjmie nową formułę. Maturzyści na maturze z języka polskiego będą mieli za zadanie napisać notatkę syntetyzującą.

— Robiłam takie ćwiczenie w klasach drugich i na ogół uczniowie sobie radzili. Moi uczniowie pisali notatkę syntezującą na przykładzie dwóch fragmentów: Kijowskiego i Kapuścińskiego o współczesnej turystyce. — mówi Grażyna Jaroszyńska z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie. —Warto zwrócić uwagę na to, że zwiększono, w porównaniu do streszczenia, liczbę słów. Musi ona zawierać co najmniej sześćdziesiąt i nie przekraczać dziewięćdziesięciu słów.

Aby poprawnie napisać notatkę syntezującą powinna się ona koncentrować się na najważniejszych informacjach zawartych w tekście w odniesieniu do tematu zawartego w poleceniu. Należy opisać stanowiska prezentowane przez obu autorów, a następnie je zestawić.

– Notatka jest bardzo schematyczna, ćwiczyłem ją w klasie i nie powinienem mieć większego problemu, aby ją napisać.– mówi Filip z klasy maturalnej z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. – Jest to wypowiedź typowo maturalna, spotykana na egzaminie, nie sądzę, żebym przydała mi się później. Moja polonistka mówi, że trzeba się jej nauczyć, a potem o niej zapomnieć.

Za poprawne napisanie notatki na maturze można otrzymać maksymalnie cztery punkty, trzy z nich są za treść, a jeden za poprawność stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną.

Uczniowie technikum, którzy mają zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie nie muszą przystępować do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jest to decyzja ucznia. W praktyce, w zależności od wyboru przyszłego kierunku studiów zarówno uczniowie liceum, jak i technikum dodatkowo wybierają więcej niż jeden przedmiot, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym.