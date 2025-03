Zaczyna się budowa nowej szkoły w Lublinie. Będzie gotowa za 2 lata

– Ta inwestycja to nie tylko nowy budynek, ale także przyjazne otoczenie, które pozwoli uczennicom i uczniom na pełniejsze uczestnictwo w życiu szkolnym – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stworzymy szkołę, która zapewni uczniom nie tylko z Lublina doskonałe warunki do nauki i rozwoju .

W budynku szkoły zaplanowano blok edukacyjny, terapeutyczny, sportowy, żywieniowy w formie stołówki szkolnej z jadalniami oraz z własną kuchnią, pomieszczenia szatni, węzły sanitarne oraz pomieszczenia porządkowe, techniczne i magazynowe.

Będą cztery klatki schodowe z windami. Na parterze budynku zaprojektowano podcień z głównym wejściem do szkoły.

Na I i II piętrze budynku zlokalizowane będą sale lekcyjne: klasy I-IV na I piętrze, zaś klasy V-VIII na II piętrze. W sumie w planach jest 12 oddziałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, 19 oddziałów dla uczniów z autyzmem, 25 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz 6 oddziałów dla dzieci z klas I-III z autyzmem. Każda pracownia edukacji wczesnoszkolnej będzie miała część edukacyjną i rekreacyjną. W szkole znajdą się także specjalistyczne pracownie do nauki języków i przedmiotowe, a także pracownie gospodarstwa domowego, wikliny, garncarstwa, ogrodnictwa oraz mieszkanie treningowe do nauki samoobsługi.

W budynku zaprojektowano również zespół pomieszczeń sportowych, z główną salą gimnastyczną z boiskiem wielofunkcyjnym i widownią dla 200 osób. Powstanie też zespół sal sportowych dla dzieci klas I-IV.