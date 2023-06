Zakupy także w niedzielę. Wiele osób na to czekało

Uczestnicy wydarzenia na 28 stoiskach szukali w sobotę kosmetyków do naturalnej pielęgnacji ciała i włosów. Były kremy, mydła, szampony, balsamy, produkty do twarzy i makijażu, perfumy i sojowe świece. Nie zabrakło biżuterii z naturalnych kamieni oraz upiększających dodatków. Targi były dobrą okazja do zapoznania się z produktami mniej znanych firm.

– Zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, w tym wielu lokalnych producentów. Kluczem ich doboru były małe polskie markami produkujące wielkie kosmetyki naturalne – podkreśla Ewelina Tomala organizatorka wydarzenia.

– Przyszłam na targi, bo poszukiwałam naturalnych balsamów do skóry atopowej. Drogeryjne kosmetyki do pielęgnacji ciała nie są dla mnie wystarczające, a emolienty nie do końca mi odpowiadają – tłumaczyła pani Agata, jedna z klientek.

Kto na targach nie był, ale miałby na to ochotę, ma jeszcze szansę. Targi w Centrum Spotkania Kultur potrwają do niedzieli do godziny 18.