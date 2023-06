Zalew Zemborzycki. Posprzątali las na początek sezonu

Ulepszyć staże

Co roku tysiące młodych ludzi kończy edukację i wchodzi na rynek pracy. Zazwyczaj ich pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą są staże realizowane w instytucjach publicznych lub firmach. Ideą staży jest z jednej strony nabycie użytecznej wiedzy i doświadczenia przez osoby poszukujące zatrudnienia zgodnie z ich wykształceniem, z drugiej zaś, to okazja dla pracodawców do przygotowania do zawodu i pozyskania najlepszych z ich punktu widzenia kandydatów do pracy.