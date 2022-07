Lublin: Zamiast krzywych schodów ma być równa trawa

– Te schody prowadzą tak naprawdę donikąd. Nie łączą się z żadnym ciągiem pieszym, ich stan nie jest najlepszy i tylko szpecą otoczenie – wyjaśnia Piotr Czyżewski z muzealnego działu administracji. W sprawie estetyki trudno się z nim nie zgodzić, miejsce często służy miłośnikom wyskokowych trunków do wieczornych imprez. Mimo to nie brak osób, które wykorzystują te schody jako skrót z Błoni do Zamku.

Kto zajmie się rozbiórką? Muzeum jest na etapie sondowania rynku. Instytucja wysłała do kilku firm pytania o wycenę prac i czeka na odpowiedzi.

– Daliśmy sobie na to czas do końca przyszłego tygodnia. Jeśli dostaniemy ofertę mieszczącą się w naszym budżecie, to roboty będziemy chcieli przeprowadzić niezwłocznie. Liczymy, że uda się to wykonać jeszcze w sierpniu – dodaje Czyżewski.

Po rozbiórce schodów to miejsce ma zostać wkomponowane w otoczenie jako teren zielony. W planach jest posianie trawy i posadzenie krzewów.