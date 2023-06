Zamkną ulicę w centrum miasta na trzy miesiące, albo i dłużej. Przez budowę apartamentowców

0 A A

W związku z trwającą budową już teraz w rejonie ulic Jasnej i Sieniawskiej obowiązują m.in. ograniczenia w ruchu pieszych (fot. Tomasz Maciuszczak)

Od czwartku co najmniej do końca września zamknięta dla ruchu będzie ulica Jasna w centrum Lublina. Ma to związek z trwającą po sąsiedzku budową.

