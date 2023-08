Lublin: Zan się cieszy. Kierowcy pewnie też

Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. To niezbędny krok, by móc uzyskać dofinansowanie unijne i rozbudować istniejącą infrastrukturę drogową na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej.

Ulica Zana to droga powiatowa, klasy zbiorczej o długości około 2450 m. Przekrój ulicy jest jednojezdniowy z czterema pasami ruchu na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Krasińskiego, zaś z dwoma na fragmencie od ul. Krasińskiego do al. Kraśnickiej.

Władze miasta tłumaczą, że jej przebudowa to wielomilionowa inwestycja, którą chcą zrealizować przy wsparciu źródeł zewnętrznych. Planują starać się o środki, składając wniosek na projekt unijny w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021- 2027.

Opracowany przez zwycięzcę przetargu projekt określi dokładny zakres inwestycji oraz koszt jej realizacji. W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni wraz z wyznaczeniem buspasów.

Planowana jest też przebudowa sygnalizacji świetlnych w celu ich włączenia do Systemu Zarządzania Ruchem oraz przebudowa geometrii skrzyżowań ul. Zana z ulicami: Jana Sawy, Juranda/Wallenroda, Brzeskiej i Faraona w zakresie budowy lewoskrętów.

W planach jest budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia drogowego oraz chodników i budowa dróg rowerowych wraz z przejazdami, jak również przebudowa miejsc postojowych. Powstaną też nowe zatoki autobusowe, infrastruktura przystankowa oraz zaplecze sanitarne dla kierowców komunikacji miejskiej.

Przebudowę przejdzie także trakcja trolejbusowa. Zadanie zakłada również remont przejścia podziemnego. Ogłoszone zamówienie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/ rozbudowę ul. Zana na całym odcinku, czyli od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej oraz sprawowanie nadzorów autorskich.