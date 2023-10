Zawody strzeleckie z Bractwem Kurkowym

W środę, w ramach „Okazowania, czyli popisu wojennego szlachty, jako stanu rycerskiego” Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych św. Jana Kantego zorganizowało turniej strzelecki z broni kulowej o puchar starosty świdnickiego – 3 konkurencje, połączone z nauką bezpiecznej obsługi broni palnej, nauką rozkładania i składania broni, oraz szkoleniem z ratownictwa medycznego dla młodzieży szkół średnich powiatu świdnickiego.

W zawodach wzięło udział 50 uczniów i opiekunowie. Konkurs na strzelnicy w Borkach koło Piask poprzedziła wizyta w „Dolinie Krzyży”. Krótką historie tego miejsca, gdzie w latach 1944-46 zamordowano ok. 1500 osób - więźniów lubelskiego zamku, polskich patriotów wraz z rodzinami przedstawił sekretariusz bractwa Andrzej Jan Strawa. Brat Bogdan Zagórski kapelan bractwa odmówił krótką modlitwę i złożono wieńce. Nastepnie odbyło się spotkanie w Szkole Zawodowej w Trawnikach.



Prelekcje Braci na temat roli, zadań i historii było dopełnieniem edukacyjnej funkcji spotkania. Król Brat Andrzej Kępa dodatkowo omówił przed wizytą na strzelnicy zasady bezpieczeństwa i elementy ratownictwa medycznego, przygotowując uczestników do udziału w zawdach.



Szkoła Zawodowa w Piaskach okazała się bezkonkurencyjna w turnieju strzeleckim z broni długiej i pistoletu zajmując pierwsze miejsca. Brat Marek Podstawka zaprosił uczestników na kolejny turniej do gminy Niemce, który bracia planują zorganizować w dniu 16.11.2023r.