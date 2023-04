Zderzaki, opony, reflektory. To ludzie wyrzucają nad Bystrzycą

Jajka za 12 złotych. Ale takie poleżą nawet dwa lata

Drogo? Ale to pół dnia roboty. Więc stawka za godzinę pracy maleńka. A jak takiemu jajku się skorupka nie zbije, to i dwa lata może poleżeć – zapewnia Janina Woś z Feliksówki w gm. Adamów, która w niedzielę do Zamościa na Kiermasz Wielkanocny przywiozła aż 60 własnoręcznie wykonanych pisanek. Zaczęła je przygotowywać już w lutym.