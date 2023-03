Od razu wyjaśnijmy, że nie chodzi tu o domowych pupili, ale koty żyjące na wolności. Celem miejskiej akcji jest zajęcie się zwierzętami w stanie dzikim. Takie koty – to wie chyba każdy – pomieszkują na działkach, w piwnicach bloków, garażach, albo zasiedlają rozstawione na osiedlach specjalne domki.

Ratusz zapewnia, że takich kotów nie zwalcza, a wręcz docenia ich rolę w miejskim ekosystemie. Dzikie koty wyłapują gryzonie, ale sam nadmiar kotów też nie jest niczym pożądanym.

Dlatego odbywają się akcje sterylizacji. – Zabiegi te realizowane są po to, aby nie dochodziło do nadmiernego rozmnażania zwierząt. Według szacunków na terenie Lublina żyje około 2 tys. kotów wolno żyjących. Znajdują się one pod opieką społecznych opiekunów, którzy zajmują się ich dokarmianiem oraz pomagają w akcji sterylizacji, dowożąc je do wybranych gabinetów weterynaryjnych. Opiekunowie posiadają legitymację Społecznego Opiekuna Kotów wydaną przez Urząd Miasta Lublin – podaje Ratusz.

I to właśnie ci opiekunowie mogą zgłaszać się do lecznic ze swoimi dzikimi podopiecznymi.

Opiekunowie mogą wysterylizować koty, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w jednym z poniższych gabinetów w Lublinie:

Przychodnia Weterynaryjna Vet Wiesław Janiszewski, ul. Młodej Polski 18, tel. 81 746 78 63,

Gabinet Weterynaryjny Jacek Pyzik, ul. Kunickiego 74, tel. 81 744 18 05,

Gabinet Weterynaryjny UNICKA Izabela Pisulak, ul. Dolińskiego 2/U5, tel. 695 196 984,

Gabinet Weterynaryjny Felis Michał Bukowski, ul. Władysława Jagiełły 10, tel. 501 478 435.

Jak złapać kota?

Na potrzeby odłowu kota i jego transportu na zabieg Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta może użyczyć klatki - łapki. Ich liczba jest ograniczona, w związku z tym obowiązują zapisy. Chęć wypożyczenia urządzenia można zgłosić pod nr telefonu 81 466 26 41. Zwierzęta, które trafią do gabinetów weterynaryjnych na zabiegi, zostaną dodatkowo zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz otrzymają środki przeciwko pchłom i innym pasożytom.

Akcja realizowana jest w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Przed rokiem w ramach podobnego działania zaczipowano 193 psy oraz wysterylizowano 124 koty właścicielskie, 293 koty wolno żyjące oraz 166 psów.

– Niebawem Miasto rozpocznie także akcję bezpłatnej sterylizacji psów i kotów właścicielskich oraz czipowania psów właścicielskich – dodają urzędnicy.