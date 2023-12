Zimno im niestraszne! Lubelskie morsy zanurzone po szyję w wodzie

Świąteczno-mikołajkowa atmosfera w pełni, lubelskie morsy wskoczyły do wody w mikołajkowych czapkach i przebraniach. Warto wspomnieć, że woda ma zaledwie kilka stopni Celsjusza.

– Morsuje już 13 rok. Dla mnie to pasja i dbanie o zdrowie. Dzisiaj po raz pierwszy jakoś nie chciało mi się przyjść, ale morsowanie to jakiś ekwiwalent tego, by nie dać się chorobie – mówi Marzena, obecna na niedzielnym morsowaniu.