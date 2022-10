Lublin. Zjesz i wypijesz taniej w restauracjach. Jeżeli schowasz telefon

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Picabay)

Co najmniej 10 proc. zniżki mają dostać klienci lokali gastronomicznych, jeżeli oddadzą swój telefon do specjalnego schowka wyposażonego w ładowarkę i zamykanego na kłódkę, do której klucz zabierze kelner.

