Znamy listę najbardziej wpływowych lekarzy. Kto z Lubelskiego?

Miejsce 27. w rankingu zajął prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak - spec. neurologii; kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Rady Uczelni UM w Lublinie; prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2021-2024); członek Panelu Naukowego Europejskiej Akademii Neurologii, zastępca sekretarza generalnego International Danube Symposium for Neurological Sciences; konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dla województwa lubelskiego; członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in.: European Academy of Neurology, American Academy of Neurology, International League Against Epilepsy).

33. miejsce należało do prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Giannopoulosa - spec. chorób wewnętrznych i hematologii; prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownika Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie i lekarza kierującego Oddziałem Wieloprofilowym Zachowawczym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie; prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Wśród wyróżnionych znalazł się również prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak - spec. okulistyki, chirurgii okulistycznej, traumatologii narządu wzroku oraz okulistyki dziecięcej; prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie, dyrektor medyczny oddziału Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki (European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w Lublinie, działającej przy UM w Lublinie; prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Zajął on 58. miejsce.

Na liście znalazła się również jedna kobieta z Lublina. Prof. dr hab. n. biol. Agnieszka Szuster-Ciesielska zajęła 83. miejsce. Mikrobiolożka specjalizuje się w wirusologii i immunologii, zatrudniona jest w Katedrze Wirusologii i Immunologii, jest zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

W oddzielnym rankingu Pulsu Medycyny wyróżnione zostały również osoby zajmujące się systemem ochrony zdrowia. Kto z Lublina został doceniony?

29. miejsce zajął Jakub Kosikowski - lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli; rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej; członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

35. miejsce należało do Tomasza Zielińskiego, lekarza, spec. medycyny rodzinnej; wiceprezesa i eksperta ds. informatyzacji Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”; prezesa Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców; współzałożyciela i wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki Medycznej zrzeszającej przedsiębiorców będących dostawcami i użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia; członka Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia; wiceprzewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Plebiscyt, organizowany przez „Puls Medycyny”, wyróżnia osoby mające wyjątkowy wpływ na rozwój polskiej medycyny oraz poprawę stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak podaje organizator, w tegorocznym plebiscycie kandydatów oceniało 45 ekspertów.