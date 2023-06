Zobacz zupełnie nowy Lublin [wizualizacje]

Gdyby projekty, które autorzy zaproponowali w ramach prac dyplomowych zostały zrealizowane, to Lublin by był jednym z ważniejszych ośrodków sztuki. Kilka obiektów galeryjnych i muzealnych w centrum, nowe placówki na osiedlach. Wielkie muzeum Fabryki Samochodów Ciężarowych, nowoczesna biblioteka zintegrowana z przedszkolem. To tylko niektóre propozycje zmian jakie absolwenci Wydziału Architektury na Politechnice Lubelskiej chcą wprowadzić w Lublinie.

Od piątku można oglądać wystawę pokazującą o wiele lepsze (czytaj bardziej kulturalne) miasto niż mamy.

Miasto w którym na dodatek zdegradowane tereny poprzemysłowe zamieniono w wielofunkcyjną inkluzywną dzielnicę wzajemnych relacji. Jej autor, inż. arch. Arkadiusz Gąsiorowski (wyróżniony główną nagrodą za projekt inżynierski) stworzył tam idealny świat: miasteczko przemysłowo-naukowo-biznesowe. Połączył też funkcje przemysłową z mieszkaniową. Projektant zaproponował tam odzysk ścieków, wody, energii cieplnej oraz częściowy odzysk odpadów.

- Miło oglądać jak wystawa się kontynuuje. Po pobieżnym zapoznaniu stwierdzam, że poziom prac jest dobry – komentował dr Hubert Trammer, który w 2009 roku zainicjował organizację StartArchitekci.

Dwie pierwsze edycje wspierały staranie Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury a dyplomowe prace były eksponowane w dawnej siedzibie Warsztatów Kultury (dziś Galeria Labirynt).

- Plakat pokazuje wieżowiec, natomiast na tegorocznej wystawie wieżowców nie ma, są dużo skromniejsze budynki wpisujące się w otoczenie. Myślę, że takie poszukiwanie czegoś co używa materiałów odnawialnych jest to kierunek właściwszy i ciekawszy choć oczywiście nie uważam, żeby w ogóle nie należało budować wieżowców – dodał dr Trammer podczas wernisażu przypominając, że w poprzednich edycjach starał się pokazać jak najwięcej prac i wówczas było ich na wystawach ponad setka.

Teraz na czterech kondygnacjach gmachu Wydziału Budownictwa i Architektury PL możemy oglądać 40 dyplomowych projektów inżynierskich i magisterskich. Organizatorzy podzielili je tematycznie na osiem kategorii: Dusza i Ciało, Potencjał, Sakrum, Dialog z Historią, Dopełnienie, Azyl, Natura oraz Od Nowa.

Wybraliśmy kilka z nich, skupiając się jedynie na tych dotyczących Lublina.

Wstęp na wystawę jest wolny.