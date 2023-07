Żonglerzy z całego świata w Lublinie. Przed nami wielkie święto nowego cyrku

Lublin stolicą nowego cyrku!



Europejska Konwencja Żonglerska to największy na świecie i najbardziej prestiżowy projekt dedykowany żonglerom, artystom nowego cyrku oraz artystom ulicy. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowano w 1978 roku w Brighton w Wielkiej Brytanii, a od tamtej pory odbywało się w różnych miastach Europy, każdego roku goszcząc tysiące artystów z całego świata.



W 2023 roku festiwal miał zawitać do Irlandii, jednak organizatorzy zrezygnowali z realizacji EJC z powodu problemów logistycznych. W rezultacie inicjatywa po raz trzeci w historii odbędzie się w Lublinie; to wynik dotychczasowych doświadczeń i sukcesów miasta na polu sztuki cyrkowej oraz silnego środowiska nowego cyrku.



- Poprzednie lubelskie edycje odbywające się w latach 2012 i 2017 zostały okrzyknięte przez międzynarodową społeczność Nowego Cyrku jednymi z najlepszych w historii festiwalu. Jestem więc przekonany, że bogaty, dziewięciodniowy program tegorocznej 45. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej dostarczy nam wszystkim niezapomnianych emocji, a energia i żywiołowość młodych artystów i artystek utrwalą wizerunek Lublina, jako miasta tworzonego dla młodzieży i przez młodzież – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.



Nie tylko z Europy



Cyrkowe popisy na ulicach miasta rozpoczną się 29 lipca. Wbrew nazwie festiwalu, Lublin odwiedzą artyści nie tylko z Europy, ale z całego świata. Warto podkreślić, że jest to impreza dedykowana amatorom, hobbystom i pasjonatom. Nie trzeba umieść żonglować, żeby się na niej odnaleźć, bo wszyscy chętni będą mogli się tej sztuki po prostu pouczyć. Zresztą samo żonglowanie też nie jest najważniejsze – liczą się dobra zabawa, towarzystwo pasjonatów z różnych zakątków świata i zbieranie nowych doświadczeń.



- Cyrk to sztuka, którą tworzy społeczność ludzi pozytywnie zakręconych, obieżyświatów, którzy przyjeżdżają tutaj, by pokazać swoje umiejętności, uczyć innych, nawiązać kontakty z ludźmi z całego świata lub po prostu doświadczyć czegoś nowego – dodaje Joanna Reczek-Szwed z Fundacji Sztukmistrze.



Każdego dnia aż do 6 sierpnia w różnych lokalizacjach Lublina odbywać się będą ciekawe wydarzenia: spektakle, pokazy etiud cyrkowych, występy artystów i spotkania. W ramach Sceny Otwartej co wieczór na terenie Icemanii (al. Zygmuntowskie 4) odbywać się będą pokazy z udziałem profesjonalistów i amatorów. Przed publicznością będą mogli występować wszyscy chętni.



Inną ciekawą propozycją będą nocne pokazy ogniowe „Fire Space” realizowane w Parku Ludowym. Codziennie po godz. 22 będzie można liczyć na widowiskowe pokazy tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów. Ogniste atrakcje uzupełni zaplanowana na czwartek, 3 sierpnia o godz. 21, Gala Fire Show z udziałem najlepszych wykonawców.



Różnorodnych propozycji będzie znacznie więcej, bo w programie kilkudniowego festiwalu znalazły się chociażby zawody w siatkówkę uprawianą przy pomocy maczug żonglerskich, strefa akrobatyczno-aerialowa, w której będzie można spróbować swoich sił pod okiem specjalistów czy pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w Jogglingu. Te ostatnie odbędą się 30 lipca o godz. 12 na stadionie MOSiRu (al. Piłsudskiego 22). Zawodnicy będą musieli przebiec określony dystans, trzymając jednocześnie przedmioty, na przykład piłki. Do udziału w rywalizacji można się zapisywać za pośrednictwem maila: joggler.jw@gmail.com.



Barwny korowód



Jednym z głównych punktów programu będzie Wielka Parada Cyrkowa, która 5 sierpnia o godz. 13 wyruszy z Parku Ludowego na plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur. Tysiące żonglujących się ludzi przejdzie ulicami miasta, zapraszając do wspólnej zabawy mieszkańców.



- Zabierz fajny kostium, zrób konstrukcję z balonów, żongluj, jedź na monocyklu, graj na bębnie – zrób co tylko Ci przyjdzie do głowy, by pomóc nam przenieść klimat EJC na ulice Lublina – zachęcają organizatorzy.



Paradę zwieńczą jedyne w swoim rodzaju Igrzyska Żonglerskie, w ramach których na placu Teatralny odbywać się będą zawody zręcznościowe i ekwilibrystyczne. Uczestnicy będą mogli popisać się swoimi kuglarskimi umiejętnościami. Z pewnością będzie na co popatrzeć.



Spektakle i widowiska



Oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi 30 lipca o godz. 19 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego. Tego wieczora będzie można zobaczyć spektakl otwarcia - "superorganism" w wykonaniu zespołu Critical Mess. Będzie to niezwykły pokaz żonglerki z dodatkiem elektronicznej muzyki.



Codziennie prezentowane będą spektakle specjalne: zarówno monodramy cyrkowe, jak i przedstawienia zespołowe z całego świata. Widowiska będzie można podziwiać o różnych porach dnia w Icemanii, Centrum Spotkania Kultur, Muszli Koncertowej czy na terenie Targów Lublin.



Kolejną teatralną propozycją będą spektakle galowe z udziałem najlepszych artystów, którzy w tym czasie przyjadą do Lublina. - Żonglerka, akrobatyka partnerska i powietrzna, ekwilibrystyka – to będzie prawdziwa artystyczna uczta. Jak każe tradycja Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, do samego końca nie zdradzimy nazwisk artystów, którzy wystąpią. Obiecać możemy jedno – będzie warto! - zapowiadają organizatorzy.



Cztery spektakle galowe odbędą się w Centrum Spotkania Kultur w piątek i sobotę, 4 i 5 sierpnia, o godz. 17 i 20.



Bilety i karnety



Organizatorzy Europejskiej Konwencji Żonglerskiej przygotowali kilka rodzajów biletów i karnetów, które można zdobyć online w aplikacji Going oraz stacjonarnie w Empiku. Bilety dzienne normalne kosztują 200 zł i upoważniają do udziału w specjalistycznych warsztatach, wstępu na hale treningowe czy zobaczenia spektakli. Alternatywą będzie specjalny bilet dzienny lubelski, który wspomniane atrakcje zagwarantuje w cenie 70 zł. Trzeba mieć jednak dokument potwierdzający mieszkanie w Lublinie (np. rachunek za gaz).



Są jeszcze bilety tygodniowe, które gwarantują dostęp do całego terenu festiwalu i udział we wszystkich atrakcjach przez cały czas trwania EJC (za wyjątkiem gali spektakli galowych). Koszt to 450 zł dla odbiorców w wieku 7-17 lat i 1000 zł dla dorosłych. Dzieci poniżej 7 lat uczestniczą w wydarzeniach za darmo, ale potrzebują wejściówki (rejestracja w punkcie informacyjnym na terenie Targów Lublin).



Na spektakle galowe obowiązują osobne bilety, dostępne w cenach 40 i 70 zł.



Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej ejc2023.org.



29 lipca:

18:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

21:00 - One Thousand Faces “TERRA” – spektal specjalny (Icemania)

22:00 - Fire Space – program etiudowych pokazów tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów (Park Ludowy)



30 lipca:

12:00 - I Otwarte Mistrzostwa Polski w JOGGLINGU (Stadion Lekkoatletyczny przy al. Józefa Piłsudskiego)

19:00- Critical Mess “superorganism” – spektakl otwarcia (Muszla Koncertowa, Ogród Saski)



31 lipca:

15:00- Kathrin Wagner “I Was Told” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

17:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

19:00 - Arma Circus / Israel Circus School “Lost&Found” - młodzieżowy spektakl specjalny (Muszla Koncertowa, Ogród Saski)

19:00 - Kathrin Wagner “I Was Told” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

20:30 - Lapso Cirk “OVVIO” – spektal specjalny (Icemania)

22:00 - Fire Space – program etiudowych pokazów tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów (Park Ludowy)



1 sierpnia:

10:00 - Otwarty Turniej w VolleyClub: Eliminacje – zawody w siatkówkę uprawianą przy pomocy maczug żonglerskich (Park Ludowy)

15:00 - Kathrin Wagner “I Was Told” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

17:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

19:00 - Zirkus Zartinka “Wonderfoule” – młodzieżowy spektakl specjalny (Muszla Koncertowa, Ogród Saski)

19:00 - Kathrin Wagner “I Was Told” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

20:30 - “Barbaren Barbies: A Wild Women Circus” – spektakl specjalny (Icemania)

22:00 - Młodzi Ognia! – pokazy tańca z ogniem w wykonaniu młodzieży

22:30 - Fire Space – program etiudowych pokazów tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów (Park Ludowy)



2 sierpnia:

15:00 - Darragh McLoughlin “Stickman” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

17:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

19:00 - YOUth Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu młodzieży (Muszla Koncertowa, Ogród Saski)

19:00 - Darragh McLoughlin “Stickman” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

20:30 - Hippana.Maleta "Tunnel" – spektal specjalny (Icemania)

22:00 - Fire Space – program etiudowych pokazów tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów (Park Ludowy)

23:00 - Fight Night Combat: Finał – finał turnieju walki na maczugi żonglerskie (Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli)



3 sierpnia:

15:00 - Otwarty Turniej w VolleyClub: Finały – zawody w siatkówkę uprawianą przy pomocy maczug żonglerskich (Park Ludowy)

15:00 - Darragh McLoughlin “Stickman” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

17:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

19:00 - Darragh McLoughlin “Stickman” – monodram cyrkowy (Centrum Spotkania Kultur, Duża Kieszeń Sceniczna)

19:30 - MultiVisual "Impuls" – spektal specjalny (Icemania)

21:00 - Gala Fire Show – program etiudowych pokazów tańca (Park Ludowy)

23:00 - Kolektyw Kejos “Epitafium Błazna” – spektakl specjalny (Targi Lublin)



4 sierpnia:

17:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

17:00 - Spektakl Galowy Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2023 – program pokazów etiudowych (Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa)

20:00 - Cie Presque ici “Ono by one” – program pokazów etiudowych w wykonaniu uczniów brukselskiej wyższej szkoły cyrkowej ESAC (Muszla Koncertowa, Ogród Saski)

20:00 - Spektakl Galowy Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2023 – program pokazów etiudowych (Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa)

22:00 - Fire Space – program etiudowych pokazów tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów (Park Ludowy)



5 sierpnia:

13:30 - Wielka Parada Cyrkowa (Start: Park Ludowy – Al. Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Most Kultury – ul. Zamojska – Al. Wyszyńskiego – ul. Królewska – Deptak – Plac Litewski – Krakowskie Przedmieście – koniec: Plac Teatralny)

15:00 - Igrzyska Cyrkowe – program zawodów zręcznościowych i ekwilibrystycznych (Plac Teatralny)

17:00 - Open Stage – program pokazów etiudowych w wykonaniu zawodowców i amatorów (Icemania)

17:00 - Spektakl Galowy Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2023 – program pokazów etiudowych (Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa)

20:00 - Cie Presque ici “Ono by one” – program pokazów etiudowych w wykonaniu uczniów brukselskiej wyższej szkoły cyrkowej ESAC (Muszla Koncertowa, Ogród Saski)

20:00 - Spektakl Galowy Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2023 – program pokazów etiudowych (Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa)

22:00 - Fire Space – program etiudowych pokazów tańca z ogniem w wykonaniu zawodowców i amatorów (Park Ludowy)



6 sierpnia:

15:00 Zamknięcie terenu EJC