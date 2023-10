Zwolnij przy cmentarzach! Drogowcy już ustawili znaki ostrzegawcze

0 A A

Szczególna uwagę należy zachować przy cmentarzach (fot. Katarzyna Nastaj )

Jak co roku we Wszystkich Świętych czeka nas wzmożony ruchu drogowy. Szczególnie niebezpiecznie będzie przy cmentarzach. Drogowcy już ustawili znaki ostrzegawcze A-30 i apelują o ostrożną, wolną jazdę i stosowanie się do oznakowania.

