"Życie z chorobą nie musi być smutne". Dar dla małych pacjentów szpitala dziecięcego

- Nasze stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem szpitali, oddziałów dziecięcych w naszym województwie, a także Centrum Zdrowia Dziecka oraz szpitala w Bialymstoku. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom jakie zgłaszają placówki. Najczęściej są to „pluszaki-pocieszaki”, książeczki, kolorowanki, mazaki, kredki i wszystko to, czym mogą zająć się dzieci, często niemal mieszkające w szpitalach. Prowadzimy kilka projektów edukacyjnych, bo trzeba pamiętać, że dzieci przewlekle chore nie tylko borykają się z chorobą, ale też często towarzyszy im brak akceptacji czy samotność. Celem naszego stowarzyszenia jest uświadamianie kolegom i koleżankom tych dzieci, że wsparcie i akceptacja są bardzo ważne. Pierwszy kiermasz charytatywny „Anioły Karoli” odbył się w Szkole Podstawowej nr 16, do której chodziła Karola, i odzew był ogromny. Tak to wszystko się zaczęło - mówi Ryszard Majewski, prezes stowarzyszenia.

I dodaje: - Nasza córka, Karola, była pacjentką szpitala dziecięcego oraz oddziału nefrologii, korzystała też ze stacji dializ. Osoba chodząca na dializy spędza w niej wiele godzin. Urządzenia nie pozwalają na aktywność, dlatego też telewizory i odtwarzacze odgrywają tu dużą rolę. Bajki, filmy czas razem umilają te długie godziny - zauważa Majewski.