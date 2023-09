49-latek utonął po wędkowaniu. Inni odradzali mu wejście do wody

Tuż przed godz. 21 łukowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł do akwenu. Na miejscu mundurowi dowiedzieli się, że wędkujący tam od rana mieszkaniec gminy Trzebieszów chciał wejść do wody, by się ochłodzić.

- Inni wędkarze zabraniali i odradzali mu takie zachowanie, jednak nie ten nie zważając ich przestrogi wszedł do wody i popłynął w kierunku drugiego brzegu. Po chwili stojący przy zbiorniku zauważyli, że płynący mężczyzna zanurzył się pod taflą wody i już nie wypłynął – relacjonuje asp. szt. Marcin Józwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Świadkowie wezwali pomoc. Niestety, po kilkudziesięciu minutach płetwonurkowie wyciągnęli z wody ciało mężczyzny.