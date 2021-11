Autobusy w Łukowie w aplikacji? Radny zgłasza pomysł

W czerwcu uruchomiono pierwszą linię autobusową do zalewu Zimna Woda. A we wrześniu drugą wiodącą z ul. Wereszczakówny, w kierunku dworca PKP. Odjazdy autobusów dopasowano do rozkładu jazdy wybranych pociągów. Mieszkańcy, póki co korzystają z transportu publicznego za darmo. Kursy realizuje miejscowy PKS, a miasto wydało na to 300 tys. zł. Władze Łukowa chcą to kontynuować w przyszłym roku, ale wszystko będzie zależało od decyzji radnych.

Jeden z nich ma już pomysł na aplikację mobilną. – Ukazywałaby odjazdy autobusów w czasie rzeczywistym, na podstawie na przykład danych GPS, ale też trasę pojazdu na mapie z listą przystanków – proponuje radny Maciej Nurzyński.

Poza tym, w jego ocenie rozkład jazdy powinien znaleźć się w przeglądarce internetowej. – Taki system zapewne ułatwiłby zarządzanie i nadzór nad usługą, pomógłby też przy planowaniu rozkładów jazdy – uważa Nurzyński.

Miasto już pracuje nad pewnymi rozwiązaniami. – Planujemy uruchomić aplikację, w której jeden z modułów dedykowany będzie komunikacji miejskiej – odpowiadają urzędnicy.

Co będzie można w niej sprawdzić? Rozkład jazdy autobusów z godzinami odjazdu z poszczególnych przystanków. – Pozostałe udogodnienia dla mieszkańców, takie jak system monitoringu GPS wymagałyby porozumienia z przewoźnikiem – zaznacza burmistrz Piotr Płudowski.

Poza tym samorząd sprawdza obecnie, czy możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych na uruchomienie własnego transportu publicznego. – Zależy nam, aby zbiorowy transport publiczny w przyszłości skutkował ograniczeniem ruchu pojazdów w centrum miasta, a tym samym zwiększeniem ilości wolnych miejsc parkingowych i poprawą jakości powietrza w mieście – tłumaczył już wcześniej burmistrz Łukowa.