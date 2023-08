Ciągnik przygniótł młodego rolnika. Policja apeluje o ostrożność podczas żniw

Do tej tragedii doszło w sobotę w gminie Stanin. 27–latek na terenie swojej posesji został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Niestety młody mężczyzna doznał obrażeń ciała i mimo reanimacji zmarł.

– Pracujący na miejscu zdarzenia mundurowi ustalili wstępnie, że 27–latek miał dołączyć przyczepę do ciągnika rolniczego. Najprawdopodobniej wtedy doszło do tragicznego w skutkach wypadku– tłumaczy aspirant sztabowy Marcin Józwik, rzecznik łukowskiej komendy.

Policja przesłuchuje teraz świadków, by ustalić okoliczności tego wypadku. A jednocześnie apeluje o zachowania zasad bezpieczeństwa.

Teraz prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i dokładne okoliczności zdarzenia, przesłuchają między innymi ustalonych świadków.

– Okres prac polowych to czas kiedy szczególnie często dochodzi do wypadków. Ich przyczyną zwykle jest niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwaga i zmęczenie. Nie podchodźmy do wykonywanych prac w sposób rutynowy. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia– podkreśla policjant.