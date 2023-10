Kolej plus. Więcej pociągów z Łukowa do Lublina

To 106 kilometrów torów z Łukowa, przez Radzyń Podlaski, Parczew, Lubartów aż do Lublina. – Inwestycja umożliwi przewoźnikom bezpośrednie połączenia ekologicznymi pociągami. Nie będzie konieczności wymiany lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co przełoży się na sprawniejsze i krótsze podróże – mówi Karol Jakubowski, rzecznik

PKP Polskich Linii Kolejowych. Projekt elektryfikacji ma być gotowy w 2027 roku.

– To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Lubelszczyzny, którzy zyskają dzięki temu połączenia do Lublina i Warszawy. PKP Polskie Linie Kolejowe przygotują w województwie lubelskim aż 5 nowych i zmodernizowanych linii kolejowych w ramach rządowego programu Kolej Plus – zapowiada Piotr Majerczak, członek zarządu spółki.

Sama dokumentacja projektowa pochłonie 13,6 mln zł. To już druga taka umowa w Lubelskiem. W przygotowaniu jest także projekt linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z włączeniem Kraśnika Fabrycznego do sieci.