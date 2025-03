Kolej remontuje dworzec. A podróżni skarżą się na dojście do peronów

Ta wyceniana na 31 mln zł wielka przebudowa ruszyła w październiku 2024 roku. Za prace odpowiada krakowski Texom. Wiadomo, jak zmienią się wnętrza obiektu z 1866 roku. Przez ostatnie lat stał pusty. Na posadzkach pojawi się charakterystyczna szachownica, a na ścianach boazeria. – W holu wydzielona zostanie osobna poczekalnia. W środku znajdą się gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, defibrylator oraz stacja ładowania urządzeń mobilnych i kilka ławek- mówiła nam już wcześniej Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Dla podróżnych uruchomione będą toalety. Część pomieszczeń trafi na wynajem. Niewykluczone, że wróci kasa biletowa.

Jednak to, co najbardziej interesuje miasto to piętro, gdzie ma powstać sala widowiskowa na 300 osób z zapleczem. W sumie do dyspozycji ŁOK-u będzie 850 mkw. powierzchni. Wszystko ma być gotowe w pierwszej połowie 2026 roku. Samorząd deklaruje, że będzie wynajmować 850 mkw. powierzchni na dworcu za ok. 110 tys. zł rocznie. Z kolei przed budynkiem powstanie parking, chodniki i plac.

Jednak, mieszkańcy od kilku już lat skarżą się na problematyczne dojście do peronów. - Przede wszystkim należy zlikwidować ten absurdalny pomysł z kładką, bo to jest jakiś żart z podróżnych. Winda rzeczywiście tam jest, ale wiecznie nie działa - zaznacza pani Iwona. Na kładkę trzeba wejść po schodach. - Obserwuję to z okna pociągu, jak z walizkami, torbami, rowerami, matki z małymi dziećmi, osoby niepełnosprawne męczą się i pokonują trudności, aby dotrzeć do peronu - przyznaje pan Mirosław. - Winda to tylko z nazwy bo nie spełnia oczekiwań, a podróżnych jest mnóstwo szczególnie rano – dodaje mieszkaniec. Łukowscy urzędnicy już wcześniej prowadzili rozmowy na ten temat z PKP PLK. Propozycją była budowa przejścia podziemnego pod torami.

Ale kolejowa spółka przypomina, że perony były remontowane w 2016 roku. – Na stacji powstała wówczas kładka dla pieszych, ułatwiająca dostęp do peronów. Wyposażyliśmy ją w cztery windy, które wspierają osoby o ograniczonej mobilności. Wszystkie windy są w pełni sprawne. Aby urządzenie mogło się poruszać w górę lub w dół, konieczne jest stałe trzymanie wciśniętego przycisku - stwierdza Znajewska-Pawluk. - Aby zwiększyć komfort podróżnych i odpowiedzieć na ich oczekiwania, planujemy zastąpić obecne platformy tradycyjnymi windami. Realizacja tego przedsięwzięcia jest jednak uzależniona od pozyskania odpowiednich środków finansowych – zaznacza przedstawicielka biura prasowego PKP PLK. Póki co, spółka nie planuje budowy tunelu po torami.