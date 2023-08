Kto mu pozwolił wsiąść na motocykl? Nastolatek zderzył się z ciężarówką

Do wypadku doszło we wtorek po południu w Jeleńcu (pow. łukowski). Młody mieszkaniec gminy Stanin jechał crossowym motocyklem. Z ustaleń policji wynika, że chłopak zderzył się z ciężarowym mercedesem, bo zaczął go wyprzedać, kiedy samochód skręcał w lewo na podwórko.

– W wyniku wypadku nastolatek doznał obrażeń ciała i śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy jakich doznał nie zagrażają jego życiu – informuje asp. Sztab. Marcin Jóźwik z łukowskiej policji.

Przy okazji okazało się też, że nastolatek nie miał uprawnień do kierowania, a jego cross nie był ani ubezpieczony, ani dopuszczony do ruchu.

– Teraz policjanci prowadząc postępowanie ustalą szczegóły i okoliczności tego wypadku, przesłuchają między innymi świadków, ustalą też kto pozwolił 17-latkowi na jazdę motocyklem, który nie powinien poruszać się po drogach – dodaje Jóźwik.