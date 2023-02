Łuków: Droga oświata. Radni mają pomysł na oszczędności

Bieg Pączka kończy Tłusty Czwartek w Bełżycach. To już druga edycja imprezy nie tylko dla łasuchów

– Chcieliśmy pobudzić naszą lokalną społeczność do aktywności fizycznej i stąd zrodził się pomysł na bieg – mówi Rafał Topyła, wiceprezes OSP w Bełżycach. – Trasa uzależniona jest od ilości pączków jakie dziś zjedliśmy: mały łasuch – do dwóch pączków kwalifikuje się do dwukilometrowej przebieżki, zaś duży – powyżej dwóch pączków – łapie się na pięciokilometrową pętlę.