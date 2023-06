Łuków: Dzieci zrobiły sobie tor. Zniszczyły siedlisko zagrożonych wyginięciem pszczół

Przemysław Laskowski to miłośnik przyrody z Łukowa.

– Robię zdjęcia, głównie płazom. Ale w 2017 roku zaciekawiła mnie pszczoła, na którą trafiłem na terenie opuszczonej strzelnicy. Miała niezwykle długie czułki – opowiada. – Zacząłem czytać, pytałem fachowców z uniwersytetów i okazało się, że to porobnica paskowana, która jest wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi jako krytycznie zagrożony gatunek – zaznacza Laskowski.

Ale bytują tam też inne pszczoły, równie rzadkie.

– Dlatego w 2021 roku wystąpiłem do urzędników o utworzenie na strzelnicy użytku ekologicznego – dodaje nasz rozmówca.

Rada Miasta w Łukowie przyjęła nawet uchwałę w tej sprawie. A pszczołami zainteresowała się też fundacja „Dzicy zapylacze”.

– W sumie, występuje tam co najmniej 30 gatunków, które są chronione, rzadkie i zagrożone wyginięciem – potwierdza Mikołaj Siemaszko z fundacji. – A siedlisko porobnicy paskowanej jest prawdopodobnie jednym z zaledwie trzech stwierdzonych w Polsce – zauważa ekspert. Dlatego zaniepokoiły go doniesienia o postępującej dewastacji dawnej strzelnicy.

– Niestety, to prawda. Ta pszczoła ma gniazda w ziemi i prawie 70 proc. siedlisk zostało rozkopanych – ubolewa Laskowski. Urzędnicy tłumaczą, że to dzieci zrobiły sobie tam miejsce zabawy. – Dziesięciolatkowie postanowili wykorzystać strzelnicę jako tor przeszkód do jazdy rowerem i przy użyciu szpadli w kilku miejscach, albo wykopali dołek, albo usypali jakąś muldę, żeby mieć skocznię – tłumaczył radnym na ostatniej sesji burmistrz Piotr Płudowski. Miasto zleciło jednak inwentaryzację przyrodniczą strzelnicy naukowcom z UMCS w Lublinie.