Łuków: Są pieniądze na drugi miejski żłobek

W placówce miejsce znajdzie 48 najmłodszych mieszkańców miasta. – Przed nami projektowanie obiektu i budowa- zapowiada burmistrz Piotr Płudowski. Urzędnicy chcą, by inwestycja była gotowa w czerwcu 2026 roku. Działka jest już wybrana – to sąsiedztwo nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Wileńskiej.

– Lokalizacja nie jest przypadkowa, gdyż znajduje się w rozwijającej się części Łukowa– tłumaczy ratusz.

Oprócz 1,9 mln zł na budowę żłobka, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dorzuca też 1,4 mln zł na utrzymanie placówki przez 3 kolejne lata.

Przypomnijmy, że pierwszy miejski żłobek otwarto w Łukowie w 2021 roku. Powstał przy miejskim Przedszkolu nr 2. Parterowy budynek ma dwie sale. W sumie to ok. 230 mkw. powierzchni. Czesne wynosi tu 350 zł.

Jego budowa kosztowała 2,1 mln zł, z czego ponad połowa to rządowe dofinansowanie z programu "Maluch Plus". Roczne utrzymanie jednostki kosztuje samorząd ok. 1 mln zł. W mieście są jeszcze cztery żłobki prywatne, które pod opieką mają łącznie 100 najmłodszych mieszkańców.