MOPS zmienia nie tylko nazwę. Usługi nie tylko dla najuboższych

– W ten sposób dajemy jednostce większe uprawnienia. Chcemy, aby usługi nie były skierowane tylko do wybranych osób z niższymi dochodami, ale również do innych grup społecznych– tłumaczy Mateusz Popławski, zastępca burmistrza. Przekształcanie MOPS–ów w CUS–y jest możliwe na mocy ustawy zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Wiemy, że w nowej odsłonie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego będą środki do pozyskania na rozwój takich jednostek i będziemy o nie aplikować– zapowiada Popławski.

Formalnie, CUS zacznie funkcjonować od 1 września.

– Dzisiaj MOPS pomaga wąskiej grupie ludzi. A okoliczności się zmieniają i zamierzamy wachlarz usług poszerzyć również o świadczenia na rzecz seniorów czy młodzieży–precyzuje burmistrz Piotr Płudowski.

Łukowskie centrum będzie piątym na Lubelszczyźnie. – Możliwe, że za kilka lat CUS–y staną się normą – przypuszczają urzędnicy. Z kolei, Dorota Zakrzewska, dyrektor MOPS zapowiada, że będzie też chciała nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi. – Tak, by wspólnie pozyskiwać środki zewnętrzne– tłumaczy.

Jednostce już udało się pozyskać blisko 2,6 mln zł unijnego dofinansowania na projekt dla seniorów. 900 najstarszych mieszkańców będzie mogło skorzystać z usług pielęgniarskich, prawnych, fryzjerskich, ale też „złotej rączki”.