Poszukiwana miejska choinka. Urzędnicy liczą na mieszkańców

– Planujemy w centrum miasta– mówi Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji. I ma apel do mieszkańc postawić piękną choinkę, która będzie częścią świątecznej dekoracji miastaów. – Jeżeli ktoś ma na swojej posesji drzewo iglaste, które być może przeznaczone jest do wycinki, chętnie „zaopiekujemy się” nim i ustawimy je na Placu Solidarności i Wolności na okres świąt Bożego Narodzenia i na pierwsze tygodnie nowego roku– podkreśla Goławski. Ważne, by drzewo było wysokie i symetryczne.

Może być to jodła lub świerk.– To doskonała okazja, aby wnieść swój wkład w przygotowanie naszej wspólnej przestrzeni na święta– uważa urzędnik. Chętni do przekazania drzewka, powinni skontaktować się z Urzędem Miasta numerem telefonu 25 797 66 26 lub z Zarządem Dróg Miejskich (tel. 25 798 27 35). Ratusz pomoże w sprawach logistycznych oraz w wycince.