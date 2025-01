Potrącenie pieszego na drodze krajowej nr 76. Wyznaczono objazdy

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. godz. 19:30 na wiadukcie w miejscowości Stary Jamielnik. Samochód ciężarowy potrącił pieszego. Mężczyzna (43 l.) został zabrany do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Obecnie na miejscu trwają czynności związane z ustaleniem przebiegu i okoliczności zdarzenia.

Droga krajowa jest zablokowana w obydwu kierunkach i ten stan szybko się nie zmieni. Według informacji, które do nas napływają, utrudnienia tego rodzaju mogą potrwać jeszcze nawet dwie-trzy godziny. Policja wyznaczyła już objazdy drogami lokalnymi przez wioski Szyszki, Nowe Kobiałki i Aleksandrówka.