Poważny wypadek na rondzie. Wszystko nagrał monitoring (wideo)

Potrącony przez samochód rowerzysta trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami

To była chwila. Kierujący mazdą nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście na rondzie i doszło do wypadku. Potrącony przez samochód 65-latek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała.

