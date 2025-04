Przetarg jeszcze w tym roku. Kiedy powstanie nowy basen w Łukowie?

Na razie wiadomo, że stary 30-letni „Delfinek” zostanie wyburzony. –Firma Agraria przygotowała nam dwie koncepcje. I po konsultacjach, z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego wygrała opcja wybudowania obiektu od podstaw- tłumaczy burmistrz Piotr Płudowski. Nowy basen powstanie w miejscu starego przy Szkole Podstawowej numer 5. – Po 30 latach oczekiwania mieszkańców rosną, już sama część pływacka to za mało- podkreśla Płudowski. Dlatego oprócz torów do pływania, w nowym obiekcie znajdą się strefy rekreacyjne ze zjeżdżalnią, saunami, brodzikiem, jacuzzi. Będzie też trybuna i poczekalnia z kawiarnią. – Obecnie opracowujemy zamówienie na program funkcjonalno-użytkowy. Na tej podstawie jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. To powinno nam skrócić czas realizacji- przypuszcza burmistrz. Szacuje, że prace mogłyby ruszyć najpóźniej wiosną 2027 roku, a pływalnia byłaby gotowa w 2028 roku.

- Musimy się z tym liczyć, że zapewne przez jeden sezon Łuków będzie pozbawiony basenu, wtedy gdy będzie trwała budowa- przyznaje Płudowski.

Ratusz liczy też na opinie mieszkańców. – Po świętach wielkanocnych zaprosimy na konsultacje – zapowiada burmistrz.

Wstępnie miasto wycenia inwestycję na ok. 60 mln zł. Wiadomo, że urzędnicy będą się starać o dotację z Ministerstwa Sportu.