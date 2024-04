Rada powiatu łukowskiego. Czy były poseł znokautuje dotychczasowego starostę?

0 A A

Były poseł Krzysztof Głuchowski (po lewej) dostał się do rady powiatu łukowskiego. Czy to zagrożenie pozycji dotychczasowego starosty Dariusza Szustka (z prawej)?

W radzie powiatu łukowskiego do podziału są 23 mandaty. Najwięcej, bo aż 11 miejsc zdobył PiS. Dotychczas starostą był Dariusz Szustek z tej partii, który ponownie dostał się do rady. Ale PiS ma też innego mocnego zawodnika, bo do składu wyborcy wybrali też Krzysztofa Głuchowskiego, byłego posła.

