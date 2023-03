Śmierdzący problem Łukowa. Wina leży na polach

Problem zasygnalizował na ostatniej sesji radny Leonard Baranowski (PiS).

– Od początku marca nad częścią miasta roztacza się dokuczliwy odór. U osób bardziej wrażliwych powoduje bóle głowy i nudności – tłumaczył Baranowski. Jego zdaniem, smród może brać się z miejskiej oczyszczalni lub kompostowni. – To zatruwanie mieszkańców – grzmi radny i żąda wyjaśnień od urzędników.

Sam Paweł Krasuski, prezes Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej przyznaje, że od kilku tygodni odczuwa „nieprzyjemny zapach”.

– Zacząłem nawet własne śledztwo. Próbowałem skorelować to z tym, skąd wieje wiatr, ale zapach pojawia się w różnych miejscach – zauważa. Zapewnia jednak, że odór nie pochodzi z miejskiej oczyszczalni czy kompostowni. – Jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów ściekowych, to wywoziliśmy to na pola, wtedy gdy było to możliwe. Od razu było to przyorywane – zaznacza prezes. – Wtedy, gdy to nie jest wskazane, odpady były przetwarzane na kompostowni – dodaje.

Zdaniem Krasuskiego, fetor bierze się z pobliskich pół. – Mamy teraz czas na prace polowe. Rolnicy wywożą nieprzefermentowaną gnojowicę, która służy jako organiczny nawóz – tłumaczy prezes PUIK. Łuków otoczony jest działkami rolnymi. – To się może powtarzać, w ubiegłym roku był podobny problem – przypomina urzędnik.

Tych czynników może być jednak więcej. – Widzimy też zwiększony odbiór szamba. Często szambowozy są w złym stanie i na przykład przeciekają, a te pojazdy jeżdżą później ulicami miasta – dodaje Krasuski. Jego pracownicy mają jednak zwrócić na to uwagę firmom zajmującą się tym odbiorem.

Przypomnijmy, że niedawno łukowska oczyszczalnia została zmodernizowana. Powstała też kompostownia osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej. – Dlatego tych uciążliwych zapachów już u nas nie ma – zapewnia szef PUIK.